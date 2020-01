Mit der Einführung der MARAL innoviert BROWNING® auf dem Gebiet linear gespannter Büchsen unter Rückgriff auf seine bei der Herstellung von Jagdbüchsen gesammelten umfangreichen Erfahrungen. Sein « Quick Reloading System » ist eine echte technische Revolution und verschafft dem Schützen unerreichte Schnelligkeit und nie gesehenen Schießkomfort. BROWNING® nutzt bei dieser neuen Technologie seine bei der Herstellung von Läufen gemachten Erfahrungen und sein Know-how bei der mit 7 Warzen erfolgenden sicheren Drehverriegelung des Verschlusses, welche weltweit bereits bei über 1 Million Büchsen zur Anwendung kommt. Die Wirksamkeit beruht auch auf dem in seinem Gehäuse verbleibenden Verschluss, was beim Schießen kontinuierliches Zielen ermöglicht. Die Maral SF Composite Nordic HC verleiht der Farbe Schwarz mit ihrem Schaft und Vorderschaft neuen Glanz. Diese Büchse, die sich sehr schnell einen hohen Marktanteil in ihrer Kategorie gesichert hat, erhält hierdurch einen ganz neuen Look. Sie ist ihrem Pendant aus braunem Composite sehr ähnlich und verfügt über ein Mündungsgewinde (M14x1) und eine Montageschiene Nomad Hybr id für die Montage eines Zielfernrohres.

